Debate sobre imigração divide comunidade brasileira na véspera de eleições decisivas em Portugal

Imigrantes são os outros?

Desconfiado, o motorista de aplicativo abordado pela reportagem da RFI em Lisboa afirma que não "gosta de política", mas à medida que seu carro serpenteia pelas avenidas da capital portuguesa, uma certa cumplicidade "brazuca" se instala e este imigrante de 34 anos decide conversar ("Zuca" é, aliás, o apelido pejorativo que alguns portugueses usam para se referir aos brasileiros, num contexto eleitoral onde a imigração é fortemente instrumentalizada).

Caio é natural de Marabá, no Pará, onde trabalhou "os últimos 10 anos na área de segurança pública", ainda no Brasil. Policial e investigador "com pós-graduação", ele no entanto conta que pediu "exoneração sem possibilidade de retorno", desiludido com os problemas da corporação. Fez as malas e se mandou para Lisboa, onde, no entanto, não "encontrou o que procurava".

"Ganho muito menos dinheiro do que imaginava", relata o brasileiro, que manifesta desejo de voltar para o Brasil e "prestar concurso público". Perguntado sobre as eleições de domingo, Caio hesita mas acaba admitindo que se sente "atraído" pelas ideias de "um candidato", um certo André Ventura, ex-comentarista esportivo de 41 anos que lidera hoje o principal partido da extrema direita portuguesa, o "Chega", fundado em 2019.

Mas o "Chega" não tem um discurso antimigrante? Como um imigrante poderia votar em um candidato que, a priori, se posiciona contra ele? "Gosto das ideias e do papo reto dele. Ele quer controlar a imigração, o que é muito bom, porque, veja bem, esse monte de paquistanês e indiano que se amontoa dentro das casas e faz as 'rendas' (aluguéis) aumentarem", diz, reproduzindo a propaganda da extrema direita local sobre migrantes, especialmente aqueles vindos do sudeste asiático.