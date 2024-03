8 de março: Dilma Rousseff diz em Paris que misoginia foi a base de seu impeachment

"O que a população civil de Gaza tem a ver com esses atos e até quando esse massacre vai perdurar?", questionou ela.

"O líder do Hamas vive em segurança no Catar e é o povo civil que paga por isso. Tenho certeza que se as autoridades de Israel e do Hamas fossem mulheres, isso não estaria acoontecendo nessas condições. Se no lugar de Netanyahu estivesse uma mulher, vocês acreditam que ela bombardearia um hospital? Não!", afirmou.

Ebadi citou também a situação das mulheres nos países islâmicos, especialmente o Irã, sua terra natal, onde, segundo ela, as leis são grandes opressoras.

"No meu país muitas leis foram adotadas contra as mulheres. A lei estipula que o homem vale o dobro de uma mulher, o testemunho de duas mulheres equivale ao de um homem. Os homens podem casar com até quatro mulheres e podem se separar quando quiserem. No caso das mulheres, conseguir o divórcio é muito difícil, praticamente impossível", lamentou.

Retrocesso

A ex-presidente do Chile e ex-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, falou sobre os retrocessos observados nos países com governos de extrema direita e ultraliberais. Ela mencionou como exemplo o Brasil e, atualmente, a Argentina.