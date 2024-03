França: Livro investiga como fake news sobre Brigitte Macron ser transexual cruzou o Atlântico

Essa fake news afirma que Brigitte, cujo nome de solteira é Trogneux, é na verdade uma mulher transgênero, cujo nome de nascimento seria Jean-Michel.

A teoria, que vem circulando desde que Macron se tornou presidente em 2017, ganhou força nos últimos dias depois que a polêmica conservadora norte-americana Candence Owens retuitou a versão em um vídeo para seus mais de três milhões de assinantes.

Para entender a origem dessa teoria delirante, a jornalista Emmanuelle Anizon está publicando atualmente L'Affaire Madame (O caso Madame), livro no qual investiga os principais promotores dessas notícias falsas.

Duas pessoas foram identificadas pela investigação: a primeira é Natacha Rey, uma mulher que se apresenta como "jornalista independente" e adere a várias teorias da conspiração.

De acordo com o jornalista Anizon, Rey é alguém que, após um término de relacionamento, "se perdeu na Internet" e criou um círculo heterogêneo de pessoas que a apoiam "de vendedores de seguros a recepcionistas, passando por um ex-gerente de ativos no norte da França ou um jovem empresário do setor de eventos culturais. Pessoas de todas as idades, de todos os estilos de vida", disse ela ao jornal Libération.