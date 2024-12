Dino dá até as 20h para Câmara mostrar quem aprovou R$ 4,2 bi em emendas

Na decisão de hoje, Dino diz que Câmara continua 'insistindo em interpretações incompatíveis com princípios constitucionais'. Para ministro do STF, os argumentos apresentados pela Casa não resolvem a questão de falta de transparência e de rastreabilidade dos recursos. Em sua decisão, ele ainda aponta que não estão previstas na Constituição emendas de "presidente da comissão", "líderes partidários" ou da "Mesa da Casa Legislativa".

Aproxima-se o final do exercício financeiro, sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da TRANSPARÊNCIA e da RASTREABILIDADE, imperativos para a regular aplicação de recursos públicos.

Assim, caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das "emendas de comissão" relativas ao corrente ano, deverá responder OBJETIVAMENTE aos questionamentos acima indicados até as 20h de hoje (dia 27 de dezembro de 2024), bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações (ou especificações) das referidas emendas, caso existam.

Trecho da decisão do ministro Flávio Dino, do STF

Perguntas enviadas à Câmara dos Deputados

Na decisão, Dino lista os questionamentos que a Câmara deve responder ainda hoje. Perguntas cobram mais transparência e detalhamento sobre quem, de fato, indicou e aprovou as indicações para nova destinação de verbas. Confira abaixo as perguntas: