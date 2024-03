Conheça os trâmites necessários para Daniel Alves poder sair da prisão

Além da fiança

O tribunal de Barcelona estabeleceu a liberdade provisória de Alves, condicionada ao pagamento de fiança, acompanhada de uma série de medidas cautelares. São elas: a retirada dos passaportes (brasileiro e espanhol) do jogador, a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal em Barcelona, a proibição de sair da Espanha, bem como a proibição de se comunicar e de se aproximar da vítima a menos de mil metros.

A decisão do tribunal para conceder a liberdade provisória não foi unânime. São três os juízes à frente do caso e um deles não esteve de acordo com a saída de Daniel Alves da prisão. Os argumentos da maioria se baseiam, entre outras coisas, no fato de que a condenação foi de quatro anos e meio, muito inferior às penas pedidas pelo Ministério Público (nove anos) e pela defesa da vítima (12 anos).

Além disso, o texto da decisão ressalta que Alves já "cumpriu 14 meses de [uma] prisão preventiva, que poderá ser prorrogada até a metade da pena imposta, período em que dificilmente a sentença chegará a ser definitiva".

O comunicado diz ainda que a resolução se respalda no fato de que a prisão preventiva não deve cumprir o papel de adiantar os efeitos de uma possível pena que seja estabelecida na decisão final. Além disso, a deliberação se fundamenta no fato de que o risco de fuga diminuiu, ainda que persista - principalmente por conta do vínculo do jogador com o Brasil.

Por outro lado, o juiz Luis Belestá Segura, que votou contra a liberdade provisória do jogador, argumentou que o risco de fuga, levado em consideração para manter Daniel Alves preso, não diminuiu com a decisão condenatória em primeira instância, pelo contrário: aumentou.