"O cinema me deu cidadania": Antônio Pitanga é homenageado no Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Outro objetivo é o resgate da memória. "Vamos comemorar, entre aspas, o 31 de março dizendo: 'democracia sempre'. Apesar do Lula não querer muito falar sobre isso, eu não concordo com ele. Nós temos sim que falar do golpe que houve no Brasil e que foi péssimo para o Brasil", aponta a diretora do festival. No domingo (31), haverá uma programação especial para lembrar os 60 anos do Golpe Militar de 1964 com a exibição, entre outros, da animação "Mataram o pianista", de Fernando Trueba e Javier Mariscal; "A Batalha da rua Maria Antônia", de Vera Egito, e o documentário "No Céu da Pátria nesse Instante", de Sandra Kogut.

O festival, principal vitrine do cinema brasileiro na França, é também um momento de troca e encontros entre atores, diretores, críticos e o público parisiense. Este ano, além de Antônio Pitanga, vários convidados de prestígio marcam presença: os cineastas Murilo Benício ("Pérola"), Luiz Fernando Carvalho ("A Paixão Segundo G.H."), Bia Lessa ("O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho"), Marcelo Botta ("Betania") e Christiane Jatahy ("A Falta que nos Move"); e os documentaristas Camila Pitanga, ("Pitanga"); Helio Pitanga ("Nas Ondas de Dorival Caymmi"), Liliane Mutti ("Madeleine à Paris") e Sandra Kogut ("No Céu da Pátria Nesse Instante").

Haverá ainda o lançamento do livro "A Nudez da Cópia Imperfeita", do artista Wagner Schwartz e um encontro com Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Clique na foto principal para assistir a entrevista completa de Antônio Pitanga e da diretora do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, Katia Adler.