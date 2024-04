Irã promete retaliar ataque israelense que matou sete membros dos Guardiões da Revolução na Síria

Logo depois foi a vez do guia supremo iraniano, o aitolá Ali Khamenei, reagir. Segundo ele, Israel deve ser "punido". "Faremos com que o regime sionista se arrependa deste crime e de outros", ameaçou.

O bombardeio destruiu o anexo da embaixada do Irã em Damasco e matou pelo menos onze pessoas. Em nota, os Guardiões da Revolução, exército ideológico da República Islâmica, confirmou, que sete de seus membros, entre eles dois altos comandantes da Força Qods - seu braço de operações no exterior - estão entre as vítimas. Até o momento, o governo israelense não confirmou a autoria do bombardeio.

Mensagem aos EUA

O Irã também afirmou ter enviado uma "mensagem importante aos Estados Unidos", na qual destacou que Washington "deve ser considerado responsável" pelo ataque devido a seu apoio a Israel. O governo americano indicou que "não tem envolvimento" no bombardeio.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza nesta terça-feira em Nova York uma reunião sobre o ataque a pedido da Rússia. Nesta manhã, a China condenou o bombardeio, afirmando que "a segurança das instituições diplomáticas não podem ser violadas".

Ataque contra prédio diplomático

O bombardeio, realizado por "seis mísseis disparados por caças F-35", segundo Teerã, é o primeiro a atingir um edifício diplomático iraniano na Síria. O país, em guerra civil desde 2011, é apoiado pelo Irã, aliado histórico do presidente sírio, Bashar al-Assad.