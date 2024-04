Argentina: funcionários públicos entram em greve para protestar contra demissões em massa de Milei

Em resposta a essa onda de demissões, o sindicato ATE está convocando um dia de ação nesta quarta-feira. O sindicato está convocando todos os funcionários demitidos, bem como aqueles que continuam no cargo, a entrar em seus locais de trabalho de forma massiva e coordenada, para ocupar prédios públicos pacificamente, se o governo não responder às suas demandas.

Rodolfo Aguiar lembra que esse é um método de mobilização que já foi usado sob a presidência de Mauricio Macri há alguns anos, em um contexto tenso: "A polícia federal foi acionada para bloquear a entrada dos ministérios, com instruções para deixar passar apenas aqueles que não tivessem sido demitidos. Não descartamos a possibilidade de que esse cenário se repita na quarta-feira, e responsabilizaremos o presidente Milei por qualquer violência ou repressão que ele venha a ordenar", declarou.

Rumo a outra greve geral?

Essa mobilização setorial pode levar a um movimento de protesto mais amplo. Em todo caso, é isso que Rodolfo Aguiar e o sindicato ATE querem: que as centrais sindicais convoquem outra greve geral, como fizeram em 24 de janeiro.

"Precisamos de outro 24 de janeiro na Argentina, porque não apenas os funcionários públicos estão sofrendo. O governo anunciou que pagará as pensões miseráveis recebidas pelos aposentados em várias parcelas. O consumo está entrando em colapso e as empresas estão fechando. Os varejistas e as PMEs também estão sofrendo com a política econômica do governo. Precisamos de uma nova mobilização para unir todas essas demandas", afirma Aguiar.

Mas, apesar desse desejo de unir o descontentamento, o movimento sindical continua dividido sobre a questão. Enquanto a CTA, a segunda maior central sindical do país, à qual a ATE é filiada, está sendo pressionando por uma nova greve geral, alguns setores da CGT, a maior central sindical do país, acreditam que tal medida seria precipitada e contraproducente no momento atual.