Após retirada de Khan Yunis, Israel se prepara para iniciar operações militares em Rafah

Pressão internacional

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o sul de Israel e matou 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Entre os mortos estavam mais de 300 militares.

A ofensiva aérea e terrestre efetuada por Israel em resposta deixou 33.175 mortos em Gaza, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Os combatentes palestinos também sequestraram 250 pessoas. Entre elas, 129 ainda estão presas em Gaza, incluindo 34 que as autoridades israelenses acreditam que foram mortas.

Homenagem a reféns israelenses

Dezenas de pessoas se reuniram no domingo no local em que aconteceu o festival de música Nova para homenagear os jovens que morreram no evento ou foram sequestrados no dia 7 de outubro. Um total de 364 pessoas morreram no festival.