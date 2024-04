Biden volta a endurecer discurso contra Netanyahu e diz que estratégia militar em Gaza é um "erro"

Em entrevista ao canal de televisão Univision, de língua espanhola, divulgada nesta terça-feira (9), o líder norte-americano voltou a endurecer o discurso contra Israel, seu aliado no Oriente Médio.

"Acho que o que ele está fazendo é um erro. Não concordo com a estratégia de Netanyahu [...] O que eu peço, o que os israelenses pedem é um cessar-fogo, e que eles autorizem pelas próximas seis ou oito semanas um acesso total à entrega de comida e medicamentos em Gaza", afirmou Biden.

Insistindo ainda no apelo para uma eventual trégua no território palestino, o presidente norte-americano lembrou que tem mantido diálogo com os estados vizinhos a Israel, que estariam prontos a oferecer ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza, segundo Biden.