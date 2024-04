França fiscaliza restaurantes para evitar riscos de intoxicação alimentar durante Jogos Olímpicos

Faltando pouco mais de 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, as autoridades sanitárias da França iniciaram nesta sexta-feira (12) a fiscalização de restaurantes na região parisiense para evitar riscos de "intoxicação alimentar coletiva" durante o evento.

Esta é considerada "uma das grandes ameaças" aos Jogos, de acordo com o ministro da Agricultura, Marc Fesneau, que visitou um restaurante em Saint-Ouen, na região de Seine-Saint-Denis, na fronteira norte com Paris.

A cidade abriga parte da Vila Olímpica e fica perto do Stade de France, que vai sediar as provas de atletismo e o rugby olímpico, além do novo Centro Aquático e da Arena Paris Nord. No local serão realizadas as competições de boxe e pentatlo moderno.