Israel amanhece com ruas vazias após madrugada de ataques lançados pelo Irã

As ruas de Israel amanheceram vazias após uma madrugada em claro acompanhando ao vivo os ataques lançados pelo Irã. Os israelenses acordaram com uma sensação ambígua: o alívio pelo bom funcionamento do sistema de defesa, mas também o temor do que está por vir.

RFI com informações do correspondente em Israel, Henry Galsky, e agências internacionais

Domingo é o primeiro dia da semana de trabalho em Israel. De forma pouco comum, as ruas do país estavam desertas nesta manhã. Os ataques do Irã surpreenderam uma população acostumada a uma rotina de guerras.