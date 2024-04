Macron pede que Israel "evite violência" após ataque do Irã e vai solicitar uma "trégua olímpica"

Os aeroportos do país, incluindo os dois de Teerã, retomaram as operações nesta segunda-feira. Elas haviam sido suspensas ou interrompidas após o ataque iraniano a Israel, de acordo com a agência oficial de notícias Irna.

A situação também se normalizou nos aeroportos das cidades de Tabriz, no noroeste, Mashhad, no nordeste, e Shiraz, no sul.

O Irã fechou os aeroportos por precaução após o ataque contra o território israelense. Antes da ofensiva, algumas companhias aéreas, como a alemã Lufthansa, já haviam decidido interromper os voos para o Irã. Outras empresas também decidiram suspender os voos para o país.

Trégua olímpica

Macron também anunciou que a França vai tentar obter uma "trégua olímpica" nos conflitos internacionais durante as Olimpíadas de Paris. "Vamos fazer tudo o que pudermos para obter uma pausa olímpica. Vamos trabalhar nisso", disse o chefe de Estado referindo-se à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, à guerra na Ucrânia e ao conflito no Sudão.

"Esta é uma oportunidade em que tentarei envolver muitos dos nossos parceiros. O presidente chinês virá a Paris dentro de algumas semanas e vou pedir que ele ajude", antecipou Macron.