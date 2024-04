"A tocha olímpica é um símbolo de união, não uma peça decorativa", diz designer da tocha Rio 2016

No caso do Rio, foram feitas 15.000 unidades. "A tocha tem que ter um certo peso para que as pessoas consigam portar, mesmo deficientes e idosos. Ela não pode ser muito pesada, então você não pode ter muito combustível, né? Por isso os trechos de revezamento são curtos, justamente para permitir que todo mundo, seja qual for a idade, seja qual for a condição física, possa participar. Então, o gás dá para queimar durante dez minutos, em média", explica o designer. "As pessoas escolhidas pelas comunidades para portar o fogo ganham as tochas dos patrocinadores. Então, além da emoção de participarem do revezamento, elas ficam com aquela lembrança também para a vida".

Apenas a tocha que entrou no estádio do Maracanã, no dia da abertura da olimpíada carioca, tinha mais gás, para suportar um trajeto mais longo. Outra curiosidade é que havia dez tochas com câmeras para filmar o revezamento. "O Bob Burnquist, o skatista logo antes da gente, veio andando de skate, passou por uma outra pessoa que passou para a gente e a gente tem essa lembrança também filmada", celebra Chelles.

Making Of - Criação das Tochas Rio 2016 (Creating the Olympic and Paralympic Torch)

Design parisiense

A tocha olímpica de Paris foi apresentada ao público no dia 25 de julho de 2023, um ano antes dos Jogos Paris 2024. Feita em aço, na cor champanhe, pelo designer francês o Matt Lehanneur, ela transmite valores de igualdade por ter os dois lados iguais e tem a representação do rio Sena, com ondas desenhadas. "Eu achei muito bonito o projeto. É um símbolo simples, mas, ao mesmo tempo, é orgânico também", observa Chelles. "Justamente, ele está falando da questão humana, da organicidade. A tocha tem a ver com a humanidade e tem a ver com as águas também, que são tão importantes para Paris, pois o rio Sena banha a cidade. E é interessante que ela também é disruptiva, não é uma tocha igual a todas. Eles foram bem ousados em relação ao formato", completa. "Eu acho que o design tem essa função de provocar, de olhar para coisas novas, o que tem a ver um pouco com o design francês também", avalia. "Cada tocha traz essa emoção, essa inovação e certeza de que o ser humano é capaz de se reinventar, até mesmo no esporte", acrescenta.

Mitologia

Conta a mitologia grega que Prometeu roubou o fogo dos deuses e entregou para os humanos. Assim teria nascido a chama que a cada quatro anos volta a ser acesa na Grécia. "Na verdade, Prometeu foi punido, ele foi acorrentado para sempre porque deu esse poder para os homens", conta Gustavo Chelles. "Mas acho que é uma simbologia interessante dar esse poder dos deuses para os homens. E o esporte mostra isso, essa capacidade humana de ir além dos limites. Você vê que sempre tem quebra de recordes. As atletas acham uma forma de treinar, de se desenvolver, de sonhar com algo mais e que impulsiona a humanidade positivamente em relação ao futuro", diz.