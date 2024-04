Austrália oferece cidadania para francês que tentou impedir ataque em shopping em Sydney

O ataque ocorreu à tarde no centro comercial de Westfield Bondi Junction, em Sydney, quando o local estava cheio de clientes. A imprensa australiana difundiu imagens de câmeras de vigilância que mostram um homem com uma faca grande no centro comercial, e pessoas feridas no chão. Testemunhas locais que deram conta de um clima de terror relatam que várias pessoas fugiram a refugiaram-se num supermercado, onde permaneceram durante cerca de uma hora.

A polícia australiana identificou um homem de 40 anos com problemas de saúde mental como o autor do ataque, que além dos seis mortos deixou vários feridos em estado crítico. Desempregado, o homem não era casado, nem tinha filhos, e há meses havia adotado um estilo de vida itinerante, vivendo em um veículo e se mudando frequentemente de cidade até chegar a Sydney, em março. A polícia também indicou que o homem enviava mensagens à mãe para avisar onde estava.

Condoléances aux Australiens frappés samedi par une attaque dans un centre commercial à Sydney. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance. https://t.co/V7EN34XQFx ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2024

Ataque a faca em igreja na Austrália foi ato terrorista

Dois dias depois, os australianos se surpreenderam com um novo ataque a faca, mas desta vez a pista terrorista foi confirmada. A polícia do país anunciou nesta terça-feira (16) que o ataque a faca em uma igreja assíria de Sydney, no sábado (13) foi um ato "terrorista" com motivação religiosa.

"Depois de analisar todo o material, declarei que se tratou de um incidente terrorista", disse em entrevista coletiva a comissária de polícia do estado de Nova Gales do Sul, Karen Webb, acrescentando que o ocorrido foi um ato de extremismo com motivação religiosa e que as vítimas "têm sorte de estarem vivas".