EUA: Sogro mata nora e advogado durante audiência sobre guarda de filhos

Uma mulher e seu advogado foram mortos a tiros durante uma audiência sobre a guarda dos filhos de um casamento anterior da mulher. O atirador é pai do ex-marido da vítima.

O que aconteceu

Dennis e Ashley Prince foram mortos a tiros por Joseph Houston, 77, poucos minutos depois do início da audiência, no dia 8 de abril. O crime ocorreu em um escritório de advocacia no bairro nobre de Summerlin, em Las Vegas, nos EUA.

Prince, 57, advogava para a esposa. Ashley, 30, foi casada com o filho de Houston e com ele tinha dois filhos. A apuração é da ABC News.