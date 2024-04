Mulher morre após ingerir bebida com cogumelos em spa na Austrália

A polícia investiga se uma bebida à base de "cogumelos mágicos" teria sido a causa da intoxicação. Os agentes não descartaram a possibilidade de ingestão de outras substâncias potencialmente tóxicas. O corpo da mulher passará por autópsia para investigação da causa da morte.

Essa é a segunda morte relatada supostamente por envenenamento por cogumelos registrada em Victoria no prazo de um ano. Em novembro do ano passado, Erin Patterson foi presa em sua casa em Leongatha, e responde a três acusações de homicídio e cinco de tentativa de homicídio. Em 5 de abril, o Departamento de Saúde do estado emitiu um alerta sobre os perigos de colher e comer cogumelos selvagens.