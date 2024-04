Após sucesso nos EUA, "Guerra Civil", com Wagner Moura, é elogiado pela crítica em estreia na França

Para a revista Numéro, Alex Garland "assina uma obra-prima que questiona o papel da imprensa". "Um verdadeiro tapa na cara", que brilha por seu realismo, ressalta a publicação.

Já o jornal Le Monde não poupa elogios à Kirsten Dunst que, segundo o vespertino, é "transformada" pelo diretor. "Bem distante da doçura de seus primeiros papeis", a atriz incarna na tela "uma dureza impressionante".

Já Wagner Moura, que faz sucesso nos Estados Unidos desde sua participação em "Narcos", foi visto em vários programas de televisão norte-americanos fazendo a promoção do filme nos últimos dias. No Kelly Clarkson Show, o brasileiro defendeu o papel do jornalismo como "um pilar da democracia", enquanto no The View afirmou que "Civil War" é um filme "político sem ser ideológico".

Presidente com três mandatos

O filme, que imagina uma segunda guerra civil em um futuro próximo nos Estados Unidos, reavivou os temores sobre a divisão do país antes das presidenciais de novembro. Um dos aspectos que chamou a atenção desde sua estreia foi o fato de retratar um presidente com três mandatos - um além do permitido pela Constituição norte-americana -, em um momento de corrida pela Casa Branca na vida real.

O diretor afirma que a obra pretende ser "uma conversa" sobre polarização e populismo. "Não precisamos que nos expliquem: sabemos exatamente porque pode ocorrer, sabemos exatamente quais são as falhas e pressões", disse Garland na estreia norte-americana.