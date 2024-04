Ameaçar STF com impeachment é o método 'Corleone-Soprano' de fazer política

Não há jurista ou sofista capazes de demonstrar a constitucionalidade das desonerações aprovadas pelo Congresso. Tanto seus defensores sabem disso, a exemplo de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, que o argumento jurídico foi abandonado. Preferem acusar a "judicialização da política", como se o Executivo cometesse uma traição e uma conspiração ao recorrer ao STF. Mais: ao menor sinal de contrariedade com alguma decisão do tribunal, alguém se lembra, ali pelas cercanias da nossa "Câmara Alta", de falar em "impeachment" de ministro do Supremo em 2027... Esse é o modo de operar de Michael Corleone e de Tony Soprano — menos o charme misterioso e a graça dos papéis interpretados, respectivamente, por Al Pacino e James Gandolfini. Sobra só a truculência de canastrões da democracia, a serviço de lobbies, a envergar as vestes de defensores do interesse público.

É certo que alguns capas-pretas do Congresso estão furiosos com o governo porque este resolveu recorrer à lei para barrar o... ilegal. Que despropósito, não é mesmo!? Que coisa mais exótica! E não cansam também de mandar recados ao STF. Embalaram um golpista por quatro anos; ajudaram a patrocinar suas ilegalidades na boca da urna; toleraram todos os seus crimes de responsabilidade, dando-lhe a certeza, alimentada a verbas do Orçamento Secreto, de que mal nenhum poderia lhe advir das Casas Legislativas. E eis que esses Varões de Plutarco, pouco mais de um ano depois do ataque bárbaro às sedes dos Três Poderes, ameaçam com o enforcamento de ao menos um magistrado de nossa Corte Suprema, a partir de 2027... Para que possa servir de exemplo. Se e quando isso acontecesse, a crise se instalaria no país para não mais sair.

É intolerável. Trata-se de um jeito mafioso de fazer política.