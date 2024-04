Com atuação decisiva de Marquinhos, PSG vence Barcelona e volta às semifinais da Liga dos Campeões

No minuto seguinte, Araújo foi expulso por derrubar Bradley Barcola na entrada da área (29'), o que obrigou Xavi a tirar Lamine Yamal para colocar o zagueiro Iñigo Martínez (34').

Em seus poucos minutos em campo, Yamal foi mais uma vez o jogador que mais desequilibrou seu time.

Com um a menos, o Barcelona recuou e buscou os contra-ataques com a velocidade de Raphinha na ponta ou através das bolas longas para o astro Robert Lewandowski.

O PSG começou a se instalar no campo do Barça e perto do intervalo Barcola avançou pela esquerda para colocar a bola na outra trave onde Dembélé apareceu para chutar e fazer 1 a 1 (40').

Achraf Hakimi teve a chance de dar a vantagem ao PSG com um disparo rasteiro defendido por Ter Stegen (49'), mas o 2 a 1 só veio mesmo no segundo tempo, com um chute frontal do português Vitinha (54').

Mbappé garante classificação

O Barça não pensava em desistir, mas João Cancelo derrubou Dembélé na área, provocando um pênalti que foi convertido por Mbappé (61').