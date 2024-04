Paris a 100 dias dos Jogos Olímpicos: o que ainda resta fazer e quais as maiores preocupações?

Os espectadores que poderão assistir ao espetáculo fluvial a partir das margens do rio foram reduzidos para 326 mil pessoas, em comparação com 600 mil originalmente. O ministro do Interior detalhou as medidas que cercarão o evento. Sete dias antes da cerimônia será instalada uma zona antiterrorista ao longo do Sena, "entre a ponte Bercy e o Trocadéro", explicou. Para circular nesse local será necessário mostrar credenciais por meio de um código de acesso QR e um documento de identidade. Estas medidas serão ainda mais restritivas no Dia D, com interrupção quase total do trânsito.

O plano de segurança chamado de Vigipirate foi reforçado na França desde o ataque em Moscou, em 22 de março, e a ameaça terrorista é levada em conta pelas autoridades. E pela primeira vez, a existência de planos alternativos para a abertura na praça do Trocadéro ou no Stade de France, com uma cerimônia reduzida, mas mais segura, foi mencionada pelo presidente Emmanuel Macron, na segunda-feira (15).

A 100 dias dos Jogos, o Stade de France continua em reformas. Após a substituição das poltronas e instalação de novos telões gigantes, agora a pista de atletismo está sendo refeita. Se ela foi azul na Rio 2016, e ocre em Tóquio, há três anos, a pista será roxa em Paris. "É uma criação única, com uma cor que nunca existiu", anunciou com orgulho Alain Blondel, responsável pelas provas de atletismo Paris 2024. "Começamos com base nas cores de referência que você verá em todos os sites de competição: uma pista roxa com tons diferentes. Um pouco mais claro para a pista, um pouco mais escuro para as áreas de serviço que não são áreas de competição e cinza nos finais das curvas, para relembrar as pistas de concreto de 1924, há 100 anos, quando os Jogos Olímpicos foram realizados pela última vez aqui em Paris", destacou.

Será possível nadar no Sena?

Mesmo antes do início dos Jogos Olímpicos, a natação no rio Sena sofreu alguns contratempos. Durante o verão de 2023, os eventos pré-olímpicos de natação foram cancelados devido à poluição bacteriológica excessiva. A limpeza do rio para torná-lo banhável em alguns trechos é tanto um projeto político como desportivo. Até o momento, a World Aquatics, reconhecida pelo COI e responsável por administrar competições internacionais, disse estar confiante. A entidade garantiu que "entendeu que os projetos de infraestrutura serão concluídos e trarão uma melhoria significativa na qualidade da água para as Olimpíadas".

Na segunda-feira, a ONG Surfrider Foundation alertou para o estado "alarmante" das águas do Sena, onde vão ser realizados vários testes, após uma bateria de amostragens feitas ao longo de seis meses, fora do período previsto para a natação. A associação realizou 14 medições entre o final de setembro de 2023 e o final de março de 2024 sob as pontes Alexandre-III e Alma, locais das futuras provas de triatlon e da natação em águas abertas. Dessas, 13 apresentavam resultados "acima ou mesmo significativamente acima" dos limites recomendados para bactérias indicativas de contaminação fecal, Escherichia coli e enterococos.