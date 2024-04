Entenda o que está em jogo nas eleições legislativas na Índia

A campanha eleitoral para eleições gerais acontece na Índia num ambiente carregado de paixões, debates e protestos, um momento importante na vida política do país que se orgulha de ser "a maior democracia do mundo". Na véspera da votação, o BJP, partido do primeiro-ministro Narendra Modi, é favorecido por seus resultados econômicos. Um sucesso, no entanto, contestado, inclusive no meio empresarial. Com opositores importantes na prisão, para especialistas o que está em jogo é a própria democracia no país.

Com quase um bilhão de eleitores chamados às urnas para eleger, entre 19 de abril e 1 de junho, a 18.ª legislatura do "Lok Sabha", a câmara baixa do Parlamento, a excitação é real, mesmo que, segundo as sondagens, não haja muitas surpresas na votação deste ano.

A vitória do BJP, o partido dos nacionalistas hindus no poder em Nova Délhi, estaria garantida. Se fosse bem-sucedido, o seu líder Narendra Modi seria automaticamente reconduzido como primeiro-ministro para um terceiro mandato consecutivo, um feito que apenas Nehru, o primeiro de seus 16 antecessores desde a independência, tinha conseguido.