Expedição científica no Brasil do século 19 inspira artista brasileira que expõe na Europa

A artista brasileira Aline Xavier acaba de encerrar em Paris uma residência artística de seis meses na Cité Internationale des Arts (Cidade Internacional das Artes), no bairro do Marais. Da França, ela seguiu para a Alemanha onde inaugura a partir do dia 20 de abril uma exposição sobre o naturalista alemão Langsdorff, que chefiou uma importante missão cientifica no Brasil no século 19.

Em Paris, Aline Xavier participou de um novo programa de residência pluridisciplinar na Cité Internationale des Arts que foi encerrado com a exposição "Passeios selvagens". A mostra reuniu o trabalho dos dez artistas envolvidos no programa que tinha como temática principal a transição ecológica e a crise climática. "Foi um programa que me interessou principalmente pela interface entre arte e ciência", conta artista.

A mineira apresentou uma peça e uma performance, intituladas "Escrever a Voz dos Animais". Para criar os trabalhos, ela se baseou no sistema de zoofonia inventado pelo francês Hercule Florence (1804-1879), para documentar as vozes dos animais que ele viu no Brasil no século 19.