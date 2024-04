União Europeia promete mais armas de defesa antiaérea para Ucrânia e sanciona Irã

Isso é o que Volodymyr Zelensky queria ouvir. As táticas de pressão do presidente ucraniano parecem ter dado resultado, com a UE se comprometendo, na quarta-feira, a entregar armas antiaéreas a Kiev o mais rápido possível.

"Não há tempo para palavras bonitas, precisamos de mais armas", insistiu Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. "Tivemos uma boa discussão e entendemos que os países membros, especialmente aqueles com capacidade de produção, sabem que é muito importante fornecer mais sistemas de defesa aérea e mais munições", continuou.

Nesta cúpula, o presidente ucraniano pôde contar com o apoio ativo de vários países europeus, entre eles a Holanda e também a Lituânia. "Receio que estejamos perdendo a Ucrânia de vista. Todos os dias e todas as noites, as cidades ucranianas estão sendo bombardeadas", declarou o presidente lituano Gitanas Nauseda.

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, pediu que outros países sigam seu exemplo e entreguem os sistemas de defesa antimísseis Patriot. "É útil para a Ucrânia de imediato e queremos incentivar outros a fazer o mesmo", disse Scholz.

Berlim anunciou ainda no sábado (13) que estava enviando o sistema Patriot para ajudar a Ucrânia a combater os ataques russos em suas cidades e infraestrutura de energia, que se multiplicaram nas últimas semanas. Este é o terceiro sistema Patriot que Berlim fornece a Kiev.

"Obrigado, Olaf, por sua eficiência. No entanto, precisamos de mais", declarou Zelensky, enfatizando que o ataque de quarta-feira (17) à cidade ucraniana de Chernihiv, que matou 17 pessoas, demonstrou a urgência da situação.