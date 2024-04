Comitê Olímpico de Israel orienta atletas a evitarem falar da guerra durante Olimpíada de Paris

Conflitos com Hamas e Irã

Israel está envolvido há meses em conflitos com o grupo Hamas na Faixa de Gaza, e mais recentemente com o Irã, em uma escalada de tensão que se acirrou nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira (19), no episódio mais recente, várias explosões foram registradas na região central do território iraniano, as quais os Estados Unidos atribuem a um ataque israelense, em retaliação aos envios de drones e mísseis contra Israel no fim de semana passado.

Já o conflito com o Hamas começou após um ataque comandado pelo grupo extremista no dia 7 de outubro, que resultou na morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP, baseado em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel iniciou uma operação na Faixa de Gaza que se prolonga até o momento, sem sinal de trégua, uma vez que as negociações estão "estagnadas".

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, até o momento 33.970 pessoas já foram mortas, principalmente civis, em consequência da ofensiva israelense.