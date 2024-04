Em meio a evento na ONU, mulheres negras exigem de Portugal reparação por escravidão

"A expansão portuguesa é indissociável da escravatura. É fundamental que Portugal - Estado que se beneficiou social, econômica, política e culturalmente de um sistema colonial de poder e da exploração negra - se responsabilize e ofereça respostas efetivas voltadas à memória, verdade, justiça, reparação e não-repetição", diz o texto, lembrando que durante o período escravocrata português, mais de 1 milhão de pessoas foram sequestradas de diferentes partes do continente africano e submetidas a diferentes formas de discriminação e violência.

As organizações propõem algumas medidas, como criação de museus e centros de memórias que reconheçam os impactos da colonização sobre a população afro-brasileira, a inclusão no currículo escolar português da temática e acordos de colaboração com o Brasil e outros países colonizados por Portugal para promover a reparação com investimentos financeiros, da salvaguarda de memórias e de revisão dos pactos nacionalidade e trânsito entre os países.

No Fórum de Afrodescendentes, autoridades e organizações civis do mundo todo se reúnem na ONU para discutir temas como discriminação, desigualdade racial, xenofobia, educação e justiça reparatória.

Pela terceira vez participando do evento - duas como integrante da sociedade civil e agora como integrante do governo brasileiro -, a ministra Anielle Franco celebrou o impulso de pautas relacionadas às populações negras nas instâncias internacionais. "Poder estar aqui conectando, ouvindo, apresentando nosso trabalho, entendendo o que tem sido feito também em outros países, em outros lugares, é extremamente importante", disse à RFI.

"Eu acho que a gente sempre pode falar em avanço e conquista quando a gente tem um presidente que é eleito e que cria o Ministério da Igualdade Racial, que até então era uma secretaria; quando a gente tem a certeza de que a renovação da lei de cotas no ensino superior foi um outro grande marco", salientou. "Mas é óbvio que a gente tem que lutar sempre por mais. A gente ainda é um país que apresenta muitas desigualdades. Essa luta incansável do presidente de falar que tem que colocar o pobre no orçamento, de dar comida a quem tem fome é algo também que a gente está ali muito engajado, não só de pensar, mas de agir", frisou a ministra.

Reparação histórica e investimento

A deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, uma das parlamentares que integram a Bancada Negra da Câmara dos Deputados, ressalta que o fórum é um momento privilegiado de avaliação do caminho que ainda resta pela frente. "Podemos fazer uma conexão com as experiências que estão acontecendo em nível mundial e um comparativo dessas experiências, pensando, principalmente, na justiça social, mas também na reparação e investimento, afinal não existe política nenhuma que se execute sem investimento", salientou.