Conheça o novo bairro nos arredores de Paris criado para os Jogos Olímpicos Paris 2024

As águas residuais também serão recicladas, em um nível de reutilização sem precedentes em França, que exigiu muito trabalho técnico. "Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e nos Jogos Olímpicos Londres 2012 eles estavam muito preparados, mas não tiveram a mesma pressão para reduzir as emissões de carbono", explica Gérard Wolf, coordenador internacional de Cidades Sustentáveis do Ministério das Relações Estrangeiras francês e membro do Comitê de Inovação da SOLIDEO, empresa responsável pelas obras olímpicas. "Hoje em dia, muitos países nos consultam e pedem para visitar a Vila, porque hoje todos os países têm problemas com as emissões de carbono. Por isso, querem saber como podemos reduzi-las para 47%, com as melhores práticas. Para eles, isso é importante quando sediam jogos ou para terem cidades mais sustentáveis", destaca.

Para chegar até aqui, a partir do centro de Paris, os usuários podem pegar as linhas 13 e 14 do metrô. A área também é servida por rodovias.

Assim que os Jogos Paralímpicos terminarem, no dia 8 de setembro, as portas serão abertas para que turistas e moradores possam desfrutar de um bairro renovado. "É um sucesso. A Vila dos Atletas foi entregue no prazo, dentro do orçamento, um legado que vai beneficiar os habitantes de Seine Saint-Denis, com todos esses novos prédios de moradia, escolas, comércio, escritórios, serviços. É uma imagem do poder transformador do esporte, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", explica a ministra dos esportes, Amélie Oudéa-Castéra. "É uma maneira de mostrar que o esporte muda vidas, inspira e transforma o nosso território", conclui.