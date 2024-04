Líder supremo do Irã elogia forças armadas do país em 1ª fala desde o ataque com drones contra Israel

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, falou no domingo (21), pela primeira vez desde o ataque de 13 de abril a Israel e elogiou as forças armadas iranianas. Ao receber os principais líderes militares do país, Khamenei saudou o ataque a Israel, realizado com mais de 300 drones e mísseis, em retaliação à destruição do consulado iraniano em Damasco.

Siavosh Ghazi, correspondente da RFI em Teerã

O aiatolá Ali Khamenei fez o pronunciamento em uma reunião com comandantes das forças armadas iranianas em Teerã, onde estavam presentes os principais líderes militares do país. O líder iraniano parabenizou as forças pelo ataque a Israel, no qual 16 pessoas foram mortas, incluindo dois comandantes da Guarda Revolucionária.