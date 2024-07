OMS alerta para risco de epidemia de poliomielite em Gaza; vírus pode atingir outros países na fronteira

Quando se replicam no trato digestivo, as cepas de OPV mudam geneticamente e podem se espalhar em comunidades que não estão totalmente vacinadas contra a poliomielite, especialmente em áreas com más condições de higiene e saneamento ou em áreas superlotadas.

Em 16 de julho, a Rede Global de Laboratórios de Pólio isolou o poliovírus tipo 2, derivado da vacina (cVDPV2) de seis amostras de águas residuais em Deir al-Balah e Khan Younis.

Por enquanto, nenhuma amostra humana foi coletada em Gaza, o que a impede a OMS de confirmar uma infecção pelo poliovírus. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) esperam coletar as primeiras amostras humanas esta semana.

A organização alertou que há "um alto risco" de propagação do poliovírus em Gaza e em outros países "se este surto não for mitigado" de "forma rápida e otimizada". A expectativa é que as recomendações possam ser publicadas no domingo (28).

O Exército israelense anunciou no dia 21 o lançamento de uma campanha de vacinação para seus soldados contra a poliomielite.

Sistema de saúde está destruído

Apenas 16 dos 36 hospitais em Gaza estão operacionais, mas parcialmente, de acordo com a OMS, que relata um "fluxo intenso de feridos" no complexo médico de Nasser após um novo bombardeio ocorrido na segunda-feira (22) em Khan Younis. O ataque acontece em um contexto de "grave escassez de reservas de sangue, suprimentos médicos e leitos hospitalares".