Onda de Covid-19 durante Olimpíada de Paris não preocupa governo, mas pode atrapalhar atletas

O infectologista francês Pierre Tattevin, chefe do setor no Hospital Universitário de Rennes, na Bretanha, diz que atualmente, o estabelecimento registra entre 30 e 40 casos por semana e que raramente são graves. "Os pacientes vão bem e não alteram o funcionamento do hospital", afirma Tattevin, que também é presidente da Sociedade Francesa de Infectologia.

"Em termos de risco sanitário para a população em geral, o vírus da Covid-19 pode até circular um pouco mais durante a Olimpíada. Mas as pessoas não vão ficar muito doentes e os hospitais não vão ficar superlotados, como foi o caso em 2020", lembra.

Na época, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam acontecer em 2020, foram adiados para 2021 por conta da pandemia. A Olimpíada de Paris é, desta forma, a primeira desde que a vida voltou ao normal após anos de restrições provocadas pelo vírus.

O especialista francês ressalta que a imunidade adquirida pela infecção, a vacinação e a própria evolução natural do vírus fazem com que ele seja menos perigoso. "Mesmo alguém que não tenha nenhuma imunidade contra o vírus ficará bem menos doente se for contaminado hoje", afirma. As sequelas deixadas pela infecção, como a Covid longa, também estão diminuindo, observa, e as consultas por este motivo são bem menos frequentes.

"No caso da Olimpíada, outro risco seria um atleta que está esperando ganhar uma medalha de ouro na próxima semana, por exemplo, pegar o vírus. Ele não vai conseguir porque a infecção afeta o desempenho", explica.

Casos podem propagar rapidamente entre atletas

Vários atletas testaram positivo para a Covid-19 desde que chegaram à França para participar dos Jogos. A equipe feminina australiana de polo aquático é uma das mais afetadas, com cinco jogadoras contaminadas, confirmou a chefe da delegação Anna Meares.