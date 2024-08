Quem é Muhammad Yunus, o 'banqueiro dos pobres' que se tornou premiê de Bangladesh

A luta contra a pobreza

Muhammad Yunus cresceu em uma família abastada em Chittagong, a segunda maior cidade do país. Nascido em 1940, filho de um pai ourives, ele disse que seu trabalho com os mais desfavorecidos veio da grande caridade de sua mãe.

Depois de estudar economia nos Estados Unidos, ele retornou a Bangladesh em 1971, no auge da guerra de libertação contra o Paquistão. Bangladesh conquistou sua independência naquele mesmo ano.

Foi nesse cenário que Muhammad Yunus tornou-se chefe do departamento de Economia da Universidade de Chittagong. Sua pesquisa se concentrou na pobreza, exacerbada pela grande fome que atingiu o país em 1974. De acordo com as autoridades da época, 25 mil pessoas morreram, embora os historiadores estimem o número em 1,5 milhão.

Alvo do antigo regime

Cada vez mais popular, o "banqueiro dos pobres" atraiu a ira da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina. Ela o acusou de querer "sugar o sangue dos pobres" com as taxas de juros de seu banco. Muhammad Yunus foi alvo de cerca de cem processos judiciais, dos quais apenas um resultou em condenação.