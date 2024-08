Temperatura da água é a mais alta dos últimos 400 anos na Grande Barreira de Corais da Austrália

A Grande Barreira de Corais, que se estende por 2.300 km ao longo da costa do estado de Queensland (nordeste da Austrália), é considerada a maior estrutura viva do mundo. É o lar de uma biodiversidade extremamente rica, com mais de 600 espécies de corais e 1.625 espécies de peixes.

O branqueamento dos corais é causado por um aumento na temperatura da água, que expulsa as algas simbióticas que dão ao coral sua cor brilhante. Se as altas temperaturas persistirem, o coral fica branco e morre.

Pesquisadores australianos estudaram as temperaturas da superfície no Mar de Coral usando amostras de corais antigos para reconstruir as temperaturas desde 1618.

Embora as temperaturas fossem relativamente estáveis antes de 1900, eles descobriram que o mar havia se aquecido em uma média de 0,12 graus Celsius por ano desde 1960.

Durante os episódios mais recentes de branqueamento em massa (2016, 2017, 2020, 2022 e 2024), as temperaturas foram ainda mais altas.

Mesmo que os corais consigam se recuperar, as temperaturas cada vez mais altas da água, combinadas com os sucessivos episódios de branqueamento, estão colocando-os sob forte pressão, alerta Helen McGregor.