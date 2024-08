Paris dá início a Jogos Paralímpicos com cerimônia na Praça da Concórdia

Para o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, o que se espera é "uma cerimônia incrível". Este será "o primeiro encontro dos franceses com os Jogos Paralímpicos", como lembra Marie-Amélie Le Fur, presidente do Comitê Paralímpico e Esportivo Francês (CPSF), já que o evento ainda não existia quando Paris acolheu os Jogos Olímpicos no início do século 20.

Coreografado pelo sueco Alexander Ekman, conhecido por suas grandiosas cenografias, a abertura conta com 150 bailarinos, incluindo cerca de vinte com deficiência, para um espetáculo que leva mensagens em torno da inclusão.

Expectativas

Além da Champs-Elysées e da Praça da Concórdia, o Jardim das Tulherias também faz parte da cerimônia, com a iluminação da pira, no balão que virou atração turística, e que voltará a acender após as Olimpíadas. A expectativa é saber, depois de Teddy Riner e Marie-José Pérec, quem vai acendê-la.

A tocha, que começou sua viagem no sábado, em Stoke Mandeville - berço dos Jogos Paralímpicos - na Inglaterra, termina seu percurso de quatro dias pela França, onde foram acesas 12 chamas no total.

O ator chinês Jackie Chan, especialista em artes marciais, carregou a tocha na tarde desta quarta-feira, no 4º distrito de Paris.