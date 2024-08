Uso de preservativo cai entre adolescentes na Europa e preocupa OMS, que denuncia 'esforços reacionários'

A percentagem de meninas adolescentes que afirmaram ter usado preservativo na última relação sexual passou de 63% para 57% durante este período.

Quase um terço dos adolescentes (30%) afirmou não ter usado preservativo ou pílula anticoncepcional na última relação sexual, um número que pouco mudou desde 2018.

O uso da pílula também permaneceu bastante estável entre 2014 e 2022, com 26% dos jovens de 15 anos relatando que elas ou, no caso dos meninos, suas parceiras usaram a pílula anticoncepcional durante a última relação sexual.

Diferenças sociais

O relatório mostra também que 33% dos adolescentes de famílias mais pobres afirmam não ter usado preservativo ou pílula anticoncepcional, em comparação com 25% dos jovens de famílias mais ricas.

"A educação sexual abrangente e adequada à idade continua a ser negligenciada em muitos países e, quando disponível, tem sido cada vez mais atacada nos últimos anos, alegando que incentiva o comportamento sexual", disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, citado no comunicado de imprensa. "Na realidade, dotar os jovens com o conhecimento certo no momento certo permite resultados de saúde ótimos, ligados a comportamentos e escolhas responsáveis", acrescenta.