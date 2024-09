Brasil conquista medalha no goalball masculino em Paris: "esse bronze é com gosto de ouro"

A campanha

Nas classificatórias, o Brasil ganhou da França por 8 a 5 e dos Estados Unidos por 8 a 13. Nas quartas de final, venceu o Egito por 10 a 0. Na semifinal perdeu para a Ucrânia por 6 a 4.

"Esporte de alto rendimento é assim, uma equipe precisa perder para a outra seguir. Estamos muito felizes com a conquista do bronze", disse Josemarcio Sousa, à RFI. "Essa medalha é a coroação do nosso trabalho", completou.

A primeira participação do Brasil no goalball foi em Atenas, em 2004. De lá para cá, o país subiu ao pódio três vezes no masculino: foi prata em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020.

"A resiliência deste grupo é algo surreal, a gente não tinha tempo para ficar pensando sobre a derrota de ontem. Essa medalha, mais do que individualmente, significa muito para o investimento no goalball brasileiro, para termos mais competições, incentivo nos jovens", disse Emerson Ernesto.