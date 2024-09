Emmanuel Macron nomeia Michel Barnier, de direita, para primeiro-ministro da França

Uma longa lista de possíveis candidatos, quase todos de direita, foi evocada e, desde a semana passada, Macron acelerou as consultas às lideranças políticas com vistas ao nome mais consensual possível. Os nomes dos ex-ministros Xavier Bertrand (conservador) e Bernard Cazeneuve (socialista) ganharam impulso no começo da semana, mas os dois não parecem ter recolhido apoio suficiente.

Esquerda descartada

A coligação da esquerda Nova Frente Popular (NFP), vitoriosa do pleito, exigia que o novo premiê viesse dos partidos que a compunham a coalizão. Em nenhum momento, entretanto, o presidente demonstrou aceitar essa possibilidade, evocando as fraturas internas dentro da NFP e a inflexibilidade da coalizão sobre o seu programa de governo.

Macron dizia procurar um primeiro-ministro que não seria imediatamente recusado pela Assembleia, que deve aprovar a escolha. Assim, o partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) acabou assumindo protagonismo indireto na escolha.

O jornal Le Monde diz que Macron consentiu que o Reunião Nacional tivesse a última palavra em relação à escolha do chefe de governo. Segundo reportagem do diário, Marine Le Pen estava sendo consultada diariamente pelo Palácio do Eliseu sobre o que pensa a respeito de um ou outro potencial candidato.

A sigla tem 126 deputados, aos quais se somam outros 16 eleitos liderados pelo presidente dos Republicanos, Eric Ciotti, que se aliaram à extrema direita e a transformam na terceira força política da Assembleia, atrás da base aliada (166 deputados) e da Nova Frente Popular (193).