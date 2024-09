Conceder asilo para opositor venezuelano é "gesto humanitário", diz premiê espanhol Pedro Sánchez

Sánchez também indicou que não abordou a questão da Venezuela no seu encontro de segunda-feira em Pequim com o presidente chinês Xi Jinping, que é próximo de Maduro. "Não falamos sobre este assunto", disse Sánchez que, segundo a imprensa espanhola, se reunirá com González Urrutia no seu retorno a Madri.

A segunda visita do líder socialista à China em menos de dois anos teve um acentuado efeito econômico em um contexto de crescentes tensões comerciais entre Pequim e a União Europeia.

A Comissão Europeia, órgão Executivo que supervisiona a política comercial do bloco, anunciou no mês passado um plano para impor tarifas de até 36% sobre veículos elétricos importados da China durante cinco anos.

Com informações da AFP