Tribunal analisa caso de 'discípulo' de francês acusado de drogar a mulher para filmar estupros

O julgamento dos estupros de Mazan foi retomado nesta quarta-feira com o objetivo de examinar as personalidades dos 51 réus, mas Dominique Pelicot, marido de Gisèle e principal acusado, está doente e foi dispensado da audiência pelo terceiro dia consecutivo.

O acusado não parecia bem na manhã desta quarta-feira no tribunal, segurando a cabeça entre as mãos. "Fisicamente, ele está lá, mas não sei se poderá acompanhar o processo", disse sua advogada Béatrice Zavarro no início da audiência, antes de seu cliente ser autorizado pelo presidente do tribunal criminal de Vaucluse, Roger Arata, a deixar o local.

"É essencial que ele esteja em condições de comparecer", confirmou um dos advogados das partes civis, Stéphane Babonneau, diante da família de Gisèle.

O tribunal ainda aguarda o resultado da perícia, que determinará quais serão as próximas etapas do julgamento. Os 51 réus, acusados de estupro qualificado, podem pegar até 20 anos de prisão. Se estiver em condições físicas, Dominique Pelicot poderá ser ouvido nesta quinta-feira.

