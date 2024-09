Alemanha reintroduz controle nas fronteiras terrestres para conter imigração clandestina

O espaço Schengen, que inclui 25 dos 27 Estados-membros da União Europeia, entrou em vigor em 1995 e permite aos viajantes circularem livremente entre os países do bloco, que podem reintroduzir os controles nas fronteiras em circunstâncias excepcionais. Isso ocorreu, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19 ou após ataques terroristas.

Segundo o governo alemão, as medidas são necessárias para "a proteção da segurança interna contra as atuais ameaças do terrorismo islâmico e da criminalidade transfronteiriça" e são um "último recurso". A decisão visa tentar conter a imigração ilegal, após uma série de ataques a faca realizados por imigrantes.

No final de junho, um policial foi morto por um afegão de 25 anos em Mannheim. Em agosto, três pessoas morreram na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, em um ataque reivindicado pela organização terrorista Estado Islâmico e supostamente cometido por um sírio de 26 anos, que deveria ter sido deportado do país, segundo as autoridades.

Os atentados chocaram a opinião pública e serviram como um catalisador para vitórias eleitorais recentes do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em eleições regionais no começo deste mês na Saxônia e na Turíngia.

Os partidos da coalizão de governo do chanceler alemão Olaf Scholz sofreram duras derrotas nessas votações. O AfD também está liderando as pesquisas antes das eleições regionais do próximo domingo (22) no estado de Brandemburgo, que atualmente é governado por uma coalizão liderada pelos sociais-democratas de Olaf Scholz. As pesquisas também indicam que segurança e imigração são prioridades para os eleitores.

Protestos dos vizinhos

O premiê polonês, Donald Tusk, qualificou de "inaceitável" o anúncio de Berlim e disse que vai pleitear consultas urgentes com outros países afetados na União Europeia. O governo austríaco também reclamou da medida.