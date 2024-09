'Desobediência' e 'boicote': como iranianos se uniram contra regime que já matou mais de 500 civis

No dia a dia, alguns iranianos também decidiram boicotar aplicativos locais. O Snapp!, o Uber iraniano, é um exemplo. "Durante as manifestações, as pessoas perceberam que muitos haviam sido presos e seguidos graças a esse aplicativo [...]. [...] Eles coletaram endereços por meio de entregas ou viagens das pessoas", explica Lily. Além do Snapp!, ela também boicota as redes de supermercados estatais. "Faço compras em supermercados particulares, mesmo que isso me custe mais caro. Eu me sinto melhor assim."

Elnaz, uma musicista de 37 anos, já havia decidido boicotar alguns eventos para os quais foi convidada durante o movimento "Mulheres, Vida, Liberdade", embora eles representassem uma oportunidade para ela. "Tive a impressão de que era para fazer as pessoas acreditarem que tudo estava normal, quando, na verdade, nada estava", lembra. Hoje, Elnaz tenta, por conta própria, normalizar o fato de que uma mulher no Irã pode tocar um instrumento e fazer rock ou metal sem ser vista como uma "garota má".

"Espero que eles se destruam"

Embora a oposição continue, a esperança de mudança não é tão forte. Para Vali, nos últimos dois anos, "os jovens se tornaram mais autônomos, mais maduros, mais razoáveis e mais informados, mas não há dúvida de que esse regime continua a impor restrições e está cedendo os recursos do país para seus representantes na região, tornando-nos mais pobres", lamenta. "Para atacar um país, a primeira coisa a fazer é destruir seus jovens e fazê-los perder a esperança em relação ao futuro, às condições de vida e ao progresso", diz Mohammad. "Espero que eles se destruam", desabafou.

"Meu relacionamento com o regime não mudou; eu não gostava deles antes e também não gosto agora. Naquela época, eu não era maduro o suficiente, via as coisas, ouvia as opiniões de todos, mas hoje posso pensar por mim mesmo. Os que estão no poder não são legítimos nem aceitáveis em nenhum campo. Nem na economia, nem na política, nem no meio ambiente", diz Mehrnoush.

Em sua opinião, enquanto a maioria da população que deseja mudanças não se unir, nada acontecerá. Reza concorda: "A pátria é um lugar onde existe um 'nós', mas esse 'nós' precisa ser forte. Mas esse não é o caso aqui, onde todos estão trabalhando por seus próprios interesses", lamenta.