Operações contra o Hezbollah deixam claro: o foco de Israel mudou para o norte

Os ataques contra pagers e rádios de comunicação (walkie-talkies) do Hezbollah continuam a repercutir em toda a região. Mesmo a dois mil quilômetros de Israel, os rebeldes Houthis, do Iêmen, passaram a jogar fora alguns de seus aparelhos eletrônicos por temerem uma ação israelense similar a que ocorreu no Líbano.

O xeque Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, respondeu por meio de discurso. Nasrallah classificou os ataques como um "massacre sem precedentes" que cruzaram "todas as linhas vermelhas". Também se referiu às ações como uma declaração de guerra.

Um ponto que chama a atenção em Israel é que ele parece ter "dobrado a aposta" ao reafirmar que vai continuar a atacar Israel com mísseis, drones e foguetes enquanto a guerra em Gaza prosseguir. Uma das fontes com as quais a RFI conversou disse que esta parece ser uma tentativa do líder do Hezbollah de "obter legitimidade internacional" para prosseguir com os disparos contra Israel.

"Deixe-me dizer ao governo israelense, ao exército israelense e ao povo israelense: Vocês não vão conseguir. Eu digo ao primeiro-ministro Netanyahu: Vocês podem fazer o que quiserem, vocês não vão conseguir. A única solução é interromper a agressão contra o povo de Gaza. Nenhuma escalada militar, nenhuma matança, nenhuma guerra total retornará seus colonos para a área da fronteira. Vocês sabem disso", declarou em discurso. Nasrallah também disse que a estrutura militar do grupo não foi afetada.

O líder do Hezbollah usa o termo "colonos" para se referir aos cidadãos de Israel de forma ampla, inclusive àqueles que vivem em território israelense reconhecido pela comunidade internacional.

Enquanto Nasrallah fazia o seu discurso, aviões israelenses sobrevoaram Beirute a baixa altitude, quebrando a barreira do som. Israel também continuou os seus ataques aéreos no sul do Líbano, dizendo que tinha como alvo lançadores de foguetes do Hezbollah "prontos para serem usados ??imediatamente para disparar contra o território israelense". No total, afirmou ter atingido "cerca de 100 lançadores" e outras infraestruturas "representando cerca de 1.000 canhões" na quinta-feira.