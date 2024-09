UE anuncia empréstimo de € 35 bilhões à Ucrânia com dinheiro russo congelado no bloco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (20) durante uma visita-surpresa a Kiev que o bloco irá emprestar € 35 bilhões (R$ 211 bilhões) à Ucrânia, obtidos com lucros dos ativos russos congelados na Europa. Em uma entrevista coletiva ao lado presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Von der Leyen destacou "um grande avanço".

Em Kiev, Ursula von der Leyen disse que se tratava de "uma nova contribuição importante da União Europeia (UE) para a reconstrução da Ucrânia". "Os ataques incessantes da Rússia indicam que a Ucrânia precisa de apoio duradouro da UE", acrescentou.

Zelensky afirmou que os recursos serão usados para fortalecer a defesa aérea e a infraestrutura energética do país. As centrais elétricas ucranianas, fundamentais para garantir o aquecimento durante os longos meses de inverno no hemisfério norte, estão danificadas pelos ataques sistemáticos de Moscou contra infraestruturas civis do país. Em dois anos e meio de guerra, a Ucrânia perdeu "mais de dois terços" da sua capacidade de produção de eletricidade, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia.