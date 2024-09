Em Nova York, Lula pretende firmar a posição do Brasil como referência do Sul Global

Impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

Durante um evento do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) ocorrido em Nova York, o brasileiro que preside o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, antecipou que as enchentes no Rio Grande do Sul terão um impacto econômico de R$ 87 bilhões. Segundo um estudo elaborado em conjunto pelo BID, CEPAL e Banco Mundial, a retração do PIB gaúcho deve ser de 1,8% neste ano.

O estudo completo será divulgado nos próximos dias. Goldfajn também compartilhou informações sobre as ações que estão sendo tomadas no estado. Em maio, o BID ofereceu R$ 5,5 bilhões em assistência, além dos R$ 10,5 bilhões destinados a financiar iniciativas relacionadas à crise hídrica no Brasil.

Durante o evento, Goldfajn recordou a gravidade da situação. "Há alguns meses, eu estava no Brasil ajudando e oferecendo assistência com as enchentes no Rio Grande do Sul de abril. Foi a pior enchente já registrada, deixando 182 pessoas mortas e muitas desabrigadas."

Participação do Brasil na Climate Week NYC

A Climate Week NYC, que começou neste domingo dia 22 e vai até o dia 29 de setembro, é um evento que acontece anualmente em paralelo à Assembleia da ONU. A atividade reunirá representantes dos setores público e privado para impulsionar a ação climática.