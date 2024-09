França: governo de novo premiê é "o mais conservador" em quase 20 anos, analisa imprensa francesa

"Um governo na corda bamba", diz o jornal La Croix em sua manchete, salientando que a maioria dos ministros escolhidos por Barnier é do centro ou da direita, grande perdedora das eleições legislativas antecipadas, "o que não reflete o resultado" da votação, considera. Para o diário, "a fraqueza deste novo governo é flagrante para se pensar no futuro com serenidade". O diário critica também a falta de personalidades fortes nos ministérios, ocupados majoritariamente por políticos desconhecidos do grande público.

Conglomerado de perdedores

"O pacto reacionário" é a manchete do jornal de esquerda Libération, para quem o novo gabinete é "o mais conservador desde a era de Nicolas Sarkozy", presidente francês de 2007 a 2012, e "um amontoado de perdedores das eleições legislativas". Em editorial, o diário considera que, antes de avaliar a composição do governo, é preciso considerar "o preocupante desvio democrático" por trás das escolhas de Barnier. Para Libé, a decisão de Macron de dissolver a Assembleia para mobilizar os franceses a escolher novos deputados, mas não respeitar o resultado das urnas depois que a coligação de esquerda venceu a votação, "fragilizou uma democracia que já estava mal".

A equipe de reportagem do jornal Le Parisien conversou com cidadãos e cidadãs francesas em três cidades: Paris, Marselha, no sul, e Clermont-Ferrand, no centro. Segundo o diário, o sentimento geral entre os entrevistados é de perplexidade e dúvida com as escolhas do novo premiê. Para eles, a nova guinada à direita do governo não representa o resultado das urnas. Outros acreditam que o gabinete não apresenta nenhuma novidade e nada mais é do que "uma colcha de retalhos incoerente", nas palavras do eleitor parisiense Jérôme, de 43 anos.