"Democracia é um trabalho de todos os dias", diz Sandra Kogut em Biarritz ao apresentar filme sobre invasão do STF

Sandra Kogut: No calor dos acontecimentos, ninguém tinha muita ideia do que ia acontecer, mas sabia que o que acontecesse ia ser muito importante para todos nós, brasileiros. E como as eleições e o sistema eleitoral estavam sendo muito atacados naquele momento, eu pensei em pegar pessoas que estavam envolvidas com as eleições de alguma maneira, mas não aquelas que a gente está acostumado a ver na frente das câmeras. Ou seja, não os candidatos ou pessoas públicas, mas as que trabalhavam ou que estavam em algum tipo de bastidor, que tivessem alguma conexão mais forte com o processo eleitoral.

Eu fui procurando pessoas muito diferentes pelo Brasil todo e também queria pessoas diferentes em termos do espectro político. Foi difícil, mas os personagens são bem variados, estão em lugares diferentes do Brasil e também têm opiniões diferentes.

RFI: Na descrição do filme para o público internacional em Biarritz, diz que ele combina dimensões pessoais e políticas, examinando num contexto em que a extrema direita estava no poder, em que a democracia estava ameaçada, como dois mundos paralelos lutam para se compreender. Você pode explicar melhor que mundos são esses?

Sandra Kogut: Esse filme não é uma análise. A gente vai avançando no filme com os acontecimentos. E eram realmente realidades paralelas. A gente tem dois personagens que eram bolsonaristas durante as eleições e os vídeos que eles consumiam, as notícias que eles consumiam eram inacreditáveis.

Logo eu fui entendendo que, na verdade, era um filme sobre o medo, sobre a enorme tensão que a gente estava vivendo, independente de que lado você estivesse. Eu não queria convencer eles de nada. E o filme é sobre essa impossibilidade de realmente fazer essa ponte se comunicar.

RFI: Quase dois anos depois, o Brasil continua muito polarizado. Como você acha que o documentário vai ser recebido?