Debate sobre reduzir penas do 8/1 avança entre políticos, elite e no STF

A reflexão começou depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux para o caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou "perdeu mané" na estátua da Justiça em Brasília.

O "batom" se tornou um símbolo da manifestação bolsonarista na Paulista, com direito até a boneco inflável.

Segundo as fontes, dificilmente vai ocorrer qualquer mudança no entendimento do tribunal de que os golpistas praticaram dois crimes - atentado ao Estado democrático de direito e golpe de Estado, o que eleva as penas.

Mas pode haver alívio para casos específicos por meio de prisão domiciliar, livramento por idade, etc. Isso já teria começado e vai continuar.

Mãe de dois filhos, Débora agora está em prisão domiciliar.

O receio geral é que o surgimento de novos "mártires" acabe gerando comoção popular e comprometa a punição daqueles que estão sendo julgados como mandantes, como Bolsonaro e os chefes militares.