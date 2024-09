Israel volta a atacar o sul do Líbano antes de discurso de Netanyahu na ONU

Israel realizou novos bombardeios no sul do Líbano nesta sexta-feira (27), ignorando os pedidos de seus aliados ocidentais para um cessar-fogo. Os ataques ocorrem antes de um aguardado discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu na ONU, em Nova York.

Pelo quinto dia consecutivo, o exército israelense afirmou ter visado alvos do grupo armado libanês Hezbollah. Na véspera, os ataques deixaram 92 mortos e 153 feridos no Líbano, e atingiram também pontos da capital Beirute. O chefe da unidade de drones do Hezbollah, Mohammed Srour, morreu em um dos bombardeios.

A agência oficial síria de notícias Sana indicou nesta manhã que cinco militares sírios morreram em um ataque israelense em sua região fronteiriça com o Líbano. Segundo autoridades de Israel, "infraestruturas ao longo da fronteira são utilizadas pelo Hezbollah para transferir armas da Síria ao Líbano".