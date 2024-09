"Capacidade de vingança do Irã é limitada", diz especialista da Universidade de Jerusalém

Os iranianos prometeram vingança. No entanto, Teerã também disse que iria se vingar após o líder do Hamas no exterior, Ismail Haniyeh, ser morto enquanto estava no país no final de julho. Essa vingança, apesar de prometida e reforçada publicamente pelos líderes iranianos, ainda não aconteceu.

A RFI conversou com o professor Menahem Merhavy, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e um dos principais especialistas em estudos do Irã moderno em Israel.

Para ele, os ataques de abril contra Israel lançados a partir do território iraniano mostram que a resposta prometida pela República Islâmica não deve ser uma ação de larga escala.

"A única possibilidade que eu vejo por parte do Irã é um ataque a representações israelenses no exterior, como embaixadas e consulados. No final das contas, a capacidade de vingança do Irã é muito limitada", disse Merhavy.

"É importante também ficar claro que Israel não ocupa a integralidade da agenda internacional iraniana. O regime tem outras prioridades, como a possibilidade de um acordo sobre o programa nuclear e o fim das sanções contra o país".

Israel também atua em outras frentes. No domingo, dezenas de aviões da força aérea voaram quase dois mil quilômetros até o Iêmen.