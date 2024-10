EUA: Declarações de Melania Trump a favor do aborto são tentativa de suavizar 'retórica' do marido em plena campanha

Muitos estados do sul proibiram ou restringiram severamente o acesso ao aborto desde que o Supremo Tribunal, em junho de 2022, dinamitou a jurisprudência que protegia este direito à escala nacional.

O candidato republicano se felicitou muitas vezes por ter contribuído para essa decisão ao nomear três juízes conservadores para o Supremo Tribunal durante o seu mandato.

Ira dos que criticam o aborto

Os comentários de Melania Trump provocaram a ira dos opositores ao direito ao aborto. "A maior parte do que ela diz é simplesmente falso", reagiu o grupo SBA Pro-Life em X, retomando um dos argumentos anti-aborto segundo o qual as mulheres seriam pressionadas a recorrer a ele.

"O apoio de Melania Trump ao aborto é antifeminista e claramente se desvia do ensinamento da nossa fé católica. Ela está errada", criticou Kristan Hawkins, presidente do Students for Life, um grupo que visa "a abolição do aborto". "O aborto acaba com uma vida inocente", ela insistiu.

"Direitos reprodutivos"

Mas embora a opinião pública seja maioritariamente a favor do direito ao aborto, o próprio Donald Trump teve de ajustar um pouco a sua posição sobre a questão.