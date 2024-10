"A Guerra sem fim de Israel": imprensa francesa analisa conflito no Oriente Médio, que completa um ano

Na véspera do conflito entre Israel e o Hamas completar um ano, as revistas semanais francesas dedicam suas manchetes para lembrar a violência e fazer um balanço desse período em que o Oriente Médio entrou em ebulição.

"A Guerra sem fim de Israel" foi o título escolhido pela L'Obs para abordar esse primeiro ano de conflito, que começou com o ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Um ano após o massacre cometido em solo israelense pelos comandos do Hamas, a terrível resposta de Israel contra a Faixa de Gaza e agora contra o Hezbollah no Líbano assumiu a aparência de uma corrida militar desenfreada, surda a qualquer tipo de apelo para um cessar-fogo, diz o texto. A revista lembra que a liderança do Hamas foi decapitada no Líbano.

A publicação acompanhou a transferência de mais de 40 crianças do enclave palestino para serem atendidas em hospitais de Abu Dhabi, onde chegam traumatizadas e gravemente feridas, constatou a reportagem. Em um artigo dedicado ao premiê israelense, L'Obs diz que Benjamin Netanyahu se apegou ao poder nos últimos doze meses após o maior fracasso de segurança visto em Israel por causa de seu ego, de seus interesses e mesmo diante do risco de uma guerra regional, critica a revista.